Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти створили клон чат-боту запорізького Управління СБУ

Українці закликають бути пильними.

Окупанти створили клон чат-боту запорізького Управління СБУ
Фото: zt.20minut.ua

Зафіксовано створення клонів чат-боту Управління СБУ в Запорізькій області.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військові адміністрації.

Останнім часом окупанти все більше вдаються до різних провокацій, зазначили в адміністрації.

“Служба безпеки України нагадує громадянам, якщо ви помітили окупантів, передавайте дані про них на офіційні канали!”, – йдеться у повідомленні.

Анонімний чат-бот управління СБУ в області – @SBUzp_bot, а партнерський додаток – «Bachu.info», котрий передає інформацію, навіть якщо у вас тимчасово відсутній інтернет.

“Також сюди ви можете надіслати інформацію про покинуту ворожу техніку, яка потім стане на озброєння наших захисників! Інформацію варто надсилати чітку та структуровану, за можливості з геолокаціями”, – додали в ЗОВА.

Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення кіберполіцейські викрили на вчиненні шахрайства в інтернеті 106 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також