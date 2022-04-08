Окупанти створили клон чат-боту запорізького Управління СБУ

Зафіксовано створення клонів чат-боту Управління СБУ в Запорізькій області.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військові адміністрації.

Останнім часом окупанти все більше вдаються до різних провокацій, зазначили в адміністрації.

“Служба безпеки України нагадує громадянам, якщо ви помітили окупантів, передавайте дані про них на офіційні канали!”, – йдеться у повідомленні.

Анонімний чат-бот управління СБУ в області – @SBUzp_bot, а партнерський додаток – «Bachu.info», котрий передає інформацію, навіть якщо у вас тимчасово відсутній інтернет.

“Також сюди ви можете надіслати інформацію про покинуту ворожу техніку, яка потім стане на озброєння наших захисників! Інформацію варто надсилати чітку та структуровану, за можливості з геолокаціями”, – додали в ЗОВА.

Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення кіберполіцейські викрили на вчиненні шахрайства в інтернеті 106 осіб.