Понад сотню осіб піймали на інтернет-шахрайстві від початку вторгнення РФ, - Кіберполіція

Від початку повномасштабного російського вторгнення кіберполіцейські викрили на вчиненні шахрайства в інтернеті 106 осіб.

За повідомленням Кіберполіції, серед найпоширеніших схем шахраїв є є псевдоблагодійність, пропозиції з оренди неіснуючого житла, фейкові пасажирські перевезення, а також продаж неіснуючих товарів (серед них - військова амуніція).

"Також правоохоронці фіксують випадки шахрайства під виглядом організації переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, шахрайства під приводом надання інформації щодо безвісно зниклих громадян", - повідомили в Кіберполіції.

За інформацією відомства, загалом правоохоронці перевірили 234 осіб на причетність до протиправної діяльності, а також провели 25 обшуків в оселях та місцях перебування зловмисників. Було встановлено 106 онлайн-шахраїв.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження.

У Кіберполіція закликали українців перераховувати гроші тільки на рахунки офіційних благодійних фондів, рахунки, вказані на сайті НБУ, або ж через "Дію".

"Також застерігаємо від замовлення документів, що нібито дозволять перетнути кордон чоловікам у віці 18-60 років. Окрім ризику потрапити на гачок шахраїв, замовникам фейкових документів загрожує кримінальна відповідальність", - наголосили в Кіберполіції.

Правоохоронці закликали не переходити за посиланнями, які надходять через смс-повідомлення або месенджери, оскільки є чимала ймовірність стати жертвами фішингу.

"Не вводьте на сторонніх ресурсах персональні або банківські дані. Пам’ятайте: якщо вас просять перерахувати гроші на послуги нотаріусу або сплатити комісію для отримання державних виплат, ймовірно, вас намагається ошукати аферист", - наголосили в Кіберполіції.

Жертв шахрайства просять повідомляти про злочин на електронну скриньку Сервісної служби кіберполіції: [email protected]

Нагадаємо, наприкінці березня Кіберполіція викрила зловмисницю, яка здавала в оренду біженцям неіснуючі квартири. Зловмисниця знаходила в інтернеті авторів оголошень про пошук житла у західних регіонах України, тоді телефонувала їм і пропонувала "житло" у Львові.

Днями на Житомирщині шахрай привласнив 60 тис. грн, які збирав на товари для військових. Перед цим чоловік розмістив оголошення про наявність необхідних бронежилетів, шоломів.