Він підкреслив, що винні за відібрані життя і пролиту кров відповідатимуть і перед Богом, і відповідно до правосуддя.

Митрополит Помісної православної церкви Епіфаній відправив у Бучі панахиду за розстріляними і закатованими росіянами мирними мешканцями.

Служіння відбулося в місцевому храмі святого апостола Андрія Першозваного, повідоми він у Facebook.

"Катам, які вбивали наших співгромадян знову нагадаю: за відібране життя, за пролиту кров, страждання і сльози кожен з них особисто дасть відповідь перед Богом і отримає обіцяне Господом покарання у геєні вогненній. А раніше за це – кожен, кого знайде людське правосуддя, отримає покарання і за законами цивілізованого світу", – підкреслив він.

В Бучі та інших населених пунктах російська армія катувала і вбивала мирних мешканців включно з дітьми. В Бучі відомо про декілька масових поховань цивільних. Одна з цих братських могил – більш ніж на 200 людей.

Президент України Володимир Зеленський підкреслював, що дії росіян в Бучі є геноцидом.