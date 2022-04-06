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Епіфаній відслужив панахиду за ростріляними і закатованими українцями в Бучі

Він підкреслив, що винні за відібрані життя і пролиту кров відповідатимуть і перед Богом, і відповідно до правосуддя. 

Епіфаній відслужив панахиду за ростріляними і закатованими українцями в Бучі
Епіфаній у Бучі
Фото: Надано ПЦУ

Митрополит Помісної православної церкви Епіфаній відправив у Бучі панахиду за розстріляними і закатованими росіянами мирними мешканцями. 

Служіння відбулося в місцевому храмі святого апостола Андрія Першозваного, повідоми він у Facebook

"Катам, які вбивали наших співгромадян знову нагадаю: за відібране життя, за пролиту кров, страждання і сльози кожен з них особисто дасть відповідь перед Богом і отримає обіцяне Господом покарання у геєні вогненній. А раніше за це – кожен, кого знайде людське правосуддя, отримає покарання і за законами цивілізованого світу", – підкреслив він. 

В Бучі та інших населених пунктах російська армія катувала і вбивала мирних мешканців включно з дітьми. В Бучі відомо про декілька масових поховань цивільних. Одна з цих братських могил – більш ніж на 200 людей. 

Президент України Володимир Зеленський підкреслював, що дії росіян в Бучі є геноцидом. 

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