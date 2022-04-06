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У РНБО розповіли, як українцям уберегти свої гаджети від потенційного зламу

Окупанти розсилають повідомлення з викрадених телефонів, аби відновити доступ до награбованих "трофеїв".

У РНБО розповіли, як українцям уберегти свої гаджети від потенційного зламу
Фото: Global Office

Центр протидії дезінформації при Раді безпеки й оборони України розповів, як українцям убезпечити свої гаджети.

Річ у тім, що українці почали отримувати повідомлення для відновлення акаунтів, що надходять з викрадених військовими РФ телефонів. У такий спосіб окупанти намагаються відновити доступ до награбованих "трофеїв"

Щоб уберегти свої гаджети від потенційного зламу:

  1. Встановіть пароль блокування екрану. Пароль має складатися не менш, ніж з 4 символів.
  2. Запишіть на аркуші PUK-код SIM-картки (8 цифр, вказаних на пластиковому тримачі від SIM-картки). PUK-код також можна знайти в особистому кабінеті мобільного додатка оператора чи отримати його за допомогою USSD-коду.
  3. Запишіть на аркуші IMEI-ідентифікатор пристрою. Його також можна отримати за допомогою USSD-коду.
  4. Придбайте запасний смартфон і SIM-картку до нього.
  5. В акаунті Google оберіть розділ "Способи підтвердження особи" і вкажіть резервний номер телефону, e-mail довіреної особи та секретне питання. Обов'язково підтвердьте резервні номер телефону та адресу електронної пошти.

Учора Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації попередила, що хакери розсилають смс, щоб отримати доступ до облікових записів Telegram. Фахівці з кібербезпеки радять встановити двоетапну автентифікацію в месенджері й завершити усі сеанси, крім поточного.

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