Сестра – брату-окупанту: “Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой”

"Пошли они на хер, эти люди".

Російські школярі просять окупантів швидше вбивати українців.

Про це йдеться у черговій розмові військових солдатів, яку перехопила Служба безпеки України.

“Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой», – так пише сестра своєму братові-окупанту. А той, сміючись, вихваляється цим у телефонній розмові з родичкою, лагідно називаючи її “крысообразная”, йдеться в повідомленні.

"Пошли они на хер, эти люди", – піддакує йому жінка, “яскраво демонструючи усю миролюбність і доброту “народа-асвабадітєля””.

“Мабуть, така зла, бо родич не встиг блендер намародерити? І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому в чорному пакеті”, – додали у СБУ.

Нагадаємо, 64 мотострілецьку бригаду 35 загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, повернуть на територію України.