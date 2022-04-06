Вночі окупанти нанесли близько 27 ударів по житлових кварталах Харкова, – Синєгубов

Вночі російські окупанти нанесли близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

На сьогодні ведуться активні бої в напрямку Ізюма. Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат.

“У районі Ізюму проводимо евакуаційні заходи, радимо слідкувати за повідомленнями органів місцевого самоврядування та, за можливості, все ж тимчасово переїхати до більш безпечних місць”, – йдеться у повідомленні.

Мешканців Харківщини просять не чіпати снарядів, які не розірвалися. “Не намагайтеся їх переносити, ліквідовувати самотужки і т.д. Як тільки ви побачили боєприпас – телефонуйте 101. Також просимо не ігнорувати сигнали тривоги та одразу ховатися в укриття. Небезпека не минула”, – додав Чаус.

Нагадаємо, 4 квітня у Харківській області окупанти вбили 6 мирних жителів, поранили 8 осіб.