Чаус просить водіїв дотримуватися правил дорожнього руху в області

Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус просить водіїв, які їздять по населених пунктах області, дотримуватися правил дорожнього руху.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

“Шановні водії, які їздять по населених пунктах Чернігівської області, особливо місцеві водії! Я дуже прошу, давайте дотримуватися правил дорожнього руху. Дуже швидко комунальники всіх міст і містечок Чернігівщини розчистять всі дороги. Вони вже це роблять активно, тому що, слава Богу і ЗСУ, у нас тихо останні дні, і маємо розпочинаємо жити за правилами”, – зазначив Чаус.

Він додав, що сьогодні Нацполіція отримала завдання зробити всі дорожні знаки відповідно до маршрутів пересування, особливо там, де є барикади певні і обмеження руху. На це потрібно кілька днів.

“Я дуже прошу дотримуватися швидкісного режиму руху і дотримуватися правил проїзду. Давайте поважати один одного”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Чаус повідомив, що у Чернігівській області є дуже багато замінованих доріг, багато зруйнованих комунікацій і підірваних мостів. Він закликав мешканців бути терплячими і почекати, поки Збройні сили, інженери і сапери ЗСУ проведуть розмінування.