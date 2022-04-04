Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
ГоловнаСуспільствоВійна

Чаус попереджає про дуже багато замінованих доріг в області, просить людей бути терплячими

"Це дуже важливо заради уникнення нових жертв".

Чаус попереджає про дуже багато замінованих доріг в області, просить людей бути терплячими
Фото: facebook.com/viacheslav.chaus

У Чернігівській області є дуже багато замінованих доріг, багато зруйнованих комунікацій і зірваних мостів. 

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Зараз Служба автодоріг, військові та держадміністрація займаються забезпеченням і організацією маршрутів територією всієї області. 

“Звернення до всіх мешканців області, особливо там, де стояли російські танки, москальська мразота виїхала, але вони замінували все навкруги. Тому у мене велике прохання: маємо терпіння і чекаємо поки Збройні Сили, інженери і сапери ЗСУ проведуть розмінування”, – зазначив Чаус.

Голова ОДА акцентував увагу, що це дуже важливо заради уникнення нових жертв.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Міністерство цифрової трансформації працюють над складанням карт мінних полів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також