Чаус попереджає про дуже багато замінованих доріг в області, просить людей бути терплячими

"Це дуже важливо заради уникнення нових жертв".

У Чернігівській області є дуже багато замінованих доріг, багато зруйнованих комунікацій і зірваних мостів.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Зараз Служба автодоріг, військові та держадміністрація займаються забезпеченням і організацією маршрутів територією всієї області.

“Звернення до всіх мешканців області, особливо там, де стояли російські танки, москальська мразота виїхала, але вони замінували все навкруги. Тому у мене велике прохання: маємо терпіння і чекаємо поки Збройні Сили, інженери і сапери ЗСУ проведуть розмінування”, – зазначив Чаус.

Голова ОДА акцентував увагу, що це дуже важливо заради уникнення нових жертв.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Міністерство цифрової трансформації працюють над складанням карт мінних полів.