Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
ГоловнаСуспільствоВійна

Депутати з ОПЗЖ корегували обстріли Маріуполя окупантами, – міська рада

Зараз поплічники геноциду в місті активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. 

Депутати з ОПЗЖ корегували обстріли Маріуполя окупантами, – міська рада
Фото: NEXTA

Зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати Маріуполь і створити гуманітарну катастрофу.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

“Зараз поплічники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ. Але вважаємо, що вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомагали вбивати маріупольців”, – йдеться в повідомленні.

Це:

  • Іващенко Костянтин Володимирович,
  • Хаджинов Дмитро Михайлович,
  • Хармишев Євген Олександрович,
  • Сотнікова Наталя Анатоліївна,
  • Карпенко Олена Василівна.

Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури.

“З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів”, – додали в міській раді.

Нагадаємо, вчора СБУ повідомила, що Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити в ній Україну. Згідно з наявними даними, окупанти готують фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх як масових жертв українських військ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні дуже складно організувати розблокування Маріуполя військовим шляхом.

Українські захисники і місцеві мешканці в Маріуполі перебувають у надскладному становищі – бійці іноді непритомніють від голоду, а воду доводиться пити з батарей. 

Заступник командира полку "АЗОВ" з позивним Калина закликав українців допомогти захисникам Маріуполя, деблокувавши місто, щоб вивезти звідти дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також