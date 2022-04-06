Депутати з ОПЗЖ корегували обстріли Маріуполя окупантами, – міська рада

Зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати Маріуполь і створити гуманітарну катастрофу.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

“Зараз поплічники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ. Але вважаємо, що вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомагали вбивати маріупольців”, – йдеться в повідомленні.

Це:

Іващенко Костянтин Володимирович,

Хаджинов Дмитро Михайлович,

Хармишев Євген Олександрович,

Сотнікова Наталя Анатоліївна,

Карпенко Олена Василівна.

Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури.

“З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів”, – додали в міській раді.

Нагадаємо, вчора СБУ повідомила, що Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити в ній Україну. Згідно з наявними даними, окупанти готують фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх як масових жертв українських військ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні дуже складно організувати розблокування Маріуполя військовим шляхом.

Українські захисники і місцеві мешканці в Маріуполі перебувають у надскладному становищі – бійці іноді непритомніють від голоду, а воду доводиться пити з батарей.

Заступник командира полку "АЗОВ" з позивним Калина закликав українців допомогти захисникам Маріуполя, деблокувавши місто, щоб вивезти звідти дітей.