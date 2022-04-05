Росія готує масштабну фальсифікацію в Маріуполі, щоб звинуватити в ній Україну, – СБУ

Головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально перемкнути увагу аудиторії з масового вбивства окупантами мирних жителів на Київщині.

Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити в ній Україну.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

У СБУ зазначають головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально перемкнути увагу аудиторії (як міжнародної, так і внутрішньої) з масового вбивства окупантами мирних жителів на Київщині.

“Для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Зокрема, в інформаційне поле активно “вкидають” брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх як масових жертв українських військ.

“Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито “українці використовують мирних мешканців як живий щит”. Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах”, – додали у СБУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні дуже складно організувати розблокування Маріуполя військовим шляхом.

Українські захисники і місцеві мешканці в Маріуполі перебувають у надскладному становищі – бійці іноді непритомніють від голоду, а воду доводиться пити з батарей.

Заступник командира полку "АЗОВ" з позивним Калина закликав українців допомогти захисникам Маріуполя, деблокувавши місто, щоб вивезти звідти дітей.