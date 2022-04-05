Росія готує масштабну фальсифікацію в Маріуполі, щоб звинуватити в ній Україну, – СБУ

Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити в ній Україну.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
У СБУ зазначають головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально перемкнути увагу аудиторії (як міжнародної, так і внутрішньої) з масового вбивства окупантами мирних жителів на Київщині.
“Для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Зокрема, в інформаційне поле активно “вкидають” брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя”, – йдеться в повідомленні.
Згідно з наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх як масових жертв українських військ.
Оприлюднено список окупантів з Нижнього Новгорода, відповідальних за вбивства українців у Київській області
“Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито “українці використовують мирних мешканців як живий щит”. Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах”, – додали у СБУ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні дуже складно організувати розблокування Маріуполя військовим шляхом.
Українські захисники і місцеві мешканці в Маріуполі перебувають у надскладному становищі – бійці іноді непритомніють від голоду, а воду доводиться пити з батарей.
Заступник командира полку "АЗОВ" з позивним Калина закликав українців допомогти захисникам Маріуполя, деблокувавши місто, щоб вивезти звідти дітей.