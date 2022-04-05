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У Києві чутно вибухи, бо триває розмінування, – Сухопутні війська

Працюють піротехніки ДСНС.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ пояснила причину вибухів, звуки яких сьогодні чутно у Києві.

"Це працюють піротехніки по розмінуванню територій", – пояснили військові й оприлюднили фото, на яких видно, які "подарунки" залишили після себе російські військові.

Щодня піротехніки ДСНС Київщини очищують території, дороги, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів, що залишили після свого відступу окупанти.

Фото: міни розмінування

Як повідомляли, станом на 4 квітня російські окупанти замінували 80 тисяч квадратних кілометрів території України. Ворог масово встановлює заборонені міжнародним правом міни-пастки, відступаючи мінує продовольчі об’єкти, приватне житло і трупи людей.

ДСНС закликає уважно дивитися під ноги і обов'язково повідомляти рятувальників про небезпечні знахідки.

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