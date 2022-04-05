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Оприлюднено список окупантів з Нижнього Новгорода, відповідальних за вбивства українців у Київській області

У ньому 52 військовослужбовці РФ.

Оприлюднено список окупантів з Нижнього Новгорода, відповідальних за вбивства українців у Київській області

Оприлюднено список окремої розвідувальної бригади окупантів з Нижнього Новгорода, відповідальної за воєнні злочини проти народу України в Київській області.

Список, у якому 52 військовослужбовці РФ, здобуло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться про 96 окрему розвідувальну бригаду 1 танкової армії Західного військового округу, військова частина № 52634. 

“Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності”, – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, раніше ГУР Міноборони повідомило, що 64 мотострілецьку бригаду 35 загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, повернуть на територію України.

Список окупантів, відповідальних за звірства в Бучі, було оприлюднено 4 квітня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в Київській області зафіксовано 1200 воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова зі свого боку повідомила, що найгірша ситуація з жертвами російських воєнних злочинів на Київщині спостерігається в Бородянці

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