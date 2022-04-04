Українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства у Бучі

Головне управління розвідки Міноборони України здобуло список російських військовослужбовців, які скоїли воєнні злочини проти народу України у місті Буча на Київщині.

Оприлюднено перелік особового складу 64 окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії.

“Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

Список окупантів можна переглянути тут.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович зі свого боку оприлюднив назви частин та підрозділів арміі РФ та Росгвардії, які, окрім Бучі, вчинили воєнні злочини у Гостомелі та Ірпені.

Нагадаємо, Європейський Союз засудив звірства, здійснені російськими збройними силами у низці окупованих українських міст і пообіцяв подальші санкції проти РФ. Погроми у Бучі та інших українських містах будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі.

Після звільнення Бучі мер міста Анатолій Федорук повідомив про сотні убитих місцевих мешканців. За його словами, у братській могилі похоронили 280 людей. Також він повідомив, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. «Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав Анатолій Федорук

У неділю, 3 березня, зі звільненої від російських військ Київської області вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.