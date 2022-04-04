На потреби ЗСУ передадуть 650 000 євро російських комерсантів

Ці кошти були арештовані в справі про траулер "Іван Голубець".

За рішенням суду на потреби Збройних сил України перерахують понад 650 000 євро, які належали російським комерсантам.

Мова йде про оборудку з працівниками підприємства Держрибагентства України, повідомили в пресслужбі ДБР.

"Посадовці держпідприємства, що входить до сфери управління Державного рибного агентства України, увійшли у змову з представниками іноземних компаній, у тому числі російських. Вони планували незаконно привласнити кошти через штучне зменшення суми компенсації за загибель риболовецького траулера у територіальних водах Мавританії у липні 2019 року, який на праві власності належав Україні", – пояснили в бюро.

Реальна ринкова вартість судна на момент його аварії становила $10 млн доларів США. Під час досудового розслідування було зафіксовано факт безпідставного перерахування на транзитний рахунок банківської установи України 650 тис. 200 євро з рахунку, відкритого на території РФ. Кошти нібито призначалися за врегулювання спору щодо затопленого траулера у територіальних водах Ісламської Республіки Мавританія, хоча насправді це рішення жодним чином не погоджувалося українською стороною. У подальшому ці гроші арештував суд.

"У зв’язку з запровадженням воєнного стану, за ініціативи Офісу Генерального прокурора, спільної позиції Державного бюро розслідувань, за сприяння Державного агентства меліорації та рибного господарства України, слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова задоволено клопотання прокурора про скасування арешту грошових коштів в сумі 650,2 тисяч євро, що мали російське походження, та перерахування їх на рахунок Збройних сил України", – додали в Держбюро розслідувань.

Мова йде про траулер "Іван Голубець", який в липні 2019 загорівся біля берегів Мавританії. Раніше він добував рибу поблизу Нової Зеландії, однак потім став ходити під грузинським прапором і змінив акваторію, хоча був у власності держави.