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Для розвитку економіки України в умовах війни будуть залучені власні та партнерські кошти, – Тимошенко

Українська економіка має розвиватися навіть в умовах воєнного часу.

Для розвитку економіки України в умовах війни будуть залучені власні та партнерські кошти, – Тимошенко

Українська економіка має розвиватися навіть в умовах воєнного часу, і для цього будуть залучені як власні кошти держави, так і партнерські.

Про це у Telegram написав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко за підсумками наради, яку провів Президент України Володимир Зеленський з економічними блоками Офісу Глави держави та Кабінету Міністрів. 

«Разом з Кабінетом Міністрів працюємо, щоб українська економіка розвивалася навіть в умовах воєнного часу. Залучаємо власні та партнерські кошти. Розглядаємо перехід на спрощену систему оподаткування. Забезпечуємо проведення посівної», – говорить він.  

За інформацією, що була раніше опублікована на сайті Президента, наша країна за місяць війни втрачає приблизно 10 млрд доларів США. Саме тому учасники наради детальніше зупинились на обговоренні питання джерел фінансування витрат, а саме власних надходжень від податків та допомоги міжнародних партнерів. 

Разом з цим було озвучено перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, процес якого заплановано вже на квітень.

«Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією», – йдеться в повідомленні. 

Як раніше повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко, неурядова організація World Central Kitchen допоможе українським аграріям успішно провести посівну. Організація допоможе нам в поповненні насіннєвого фонду, закупівлі добрива та агрохімікатів.

 

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