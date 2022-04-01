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Україна і Росія провели обмін полоненими

Визволено 86 українських військовослужбовців. 

Україна і Росія провели обмін полоненими
Кирило Тимошенко
Фото: надано ОПУ

Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Вони вже у безпеці", – зазначив він.

Обмін відбувся за домовленістю переговорних груп країн. 

Це вже не перший великий обмін полоненими. 24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. 

До того Україна обміняла полоненого мера Мелітополя на солдатів-строковиків, яких Росія відправила на війну. 

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