​Обмін полоненими: в Україну повертаються 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців

За умовами обміну, рятувальний корабель "Сапфір" також повернуть Україні та відправлять до порту в Туреччині.

За наказом президента Володимира Зеленського 24 березня відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В Україну повертаються 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців.

Про це повідомила віцепрем'єрка-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців. Також сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами під час спроби забрати наших військових з острова Зміїний", – розповіла Верещук.

За її словами, за умовами обміну, Україна отримає і сам рятувальний корабель. Його відправлять до порту в Туреччині.

Раніше Україна обміняла 10 російських строковиків на мера Мелітополя, викраденого окупантами.

Нагадаємо, напередодні Ірина Верещук повідомила, що Україна сподівається повернути полонених Росією моряків з острова Зміїний. Російська сторона виявила бажання забрати своїх людей, які тонули в Чорному морі.

24 лютого РФ атакувала з кораблів острів Зміїний. Після обстрілу зв'язок з українськими прикордонниками і ЗСУ було втрачено. Тоді ДПСУ повідомила, що острів захопили окупанти.

26 лютого в російських ЗМІ з'явилася інформація, що в тимчасово окупований Росією Севастополь доставили військовослужбовців України, які перебували на острові.