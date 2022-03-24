На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" з’явилось відео, на якому евакуйовані жителі Маріуполя розповіли, через що їм довелося пройти, щоб дістатися Запоріжжя.

Місто Маріуполь на Донеччині з 1 березня перебуває в блокаді. Через це з 3 березня в місті немає електрики, води, газу, опалення та мобільного зв'язку. Неможливо доставляти в місто воду, продукти, ліки, дитячі товари. У Маріуполі гуманітарна катастрофа.

“Маріуполя як міста більше не існує, — розповідає врятована жінка. — Весь розбомбили, все горить. Горять заводи, горять будинки, люди сидять у підвалах. Все життя проходить у підвалах”.

Щоб дістати воду, людям потрібно бігти до річки під постійними обстрілами на свій страх і ризик. Жителям, що залишаються в місті, доводиться їсти приготовані на вогнищі коржі, зроблені з розсолу та борошна. Через постійну стрілянину та брак провізії люди намагаються виїхати.

“Знаходитись там ще страшніше, ніж їхати, — запевняє мешканка Маріуполя. — Їхали напролом. Пощастить, не пощастить.”

За словами тих, кому вдалося виїхати до Запоріжжя, задля евакуації люди самотужки утворювали колони власного легкового транспорту та злагоджено рухалися до безпечних регіонів.

“Коли виїхали з міста, стало дуже легко на душі. Навіть якусь ейфорію відчули, — розповідає про виїзд місцевий житель. — У Бердянську нас тримали 1,5 години, але нас не тягали, з машин нічого не витягували. Поводили себе чинно та благородно, наскільки це можливо”.

Усіх, хто виїхав з Маріуполя, приймають волонтери в Запоріжжі. Спочатку люди проходять реєстрацію, а далі відправляються відпочити, поїсти та прийняти гарячий душ. Саме для цього в місті підготували дитячий садок і запустили кухню. Надалі ж люди будуть вирішувати — залишитись у місті чи їхати далі.

“Нарешті люди змоги вирватися і доїхати до нас. Ми їх чекаємо всіх”, — запевняють жителі Запоріжжя.

Нагадаємо, що з початку російського вторгнення близько 45 тисяч мирних мешканців Маріуполя евакуйовані, ще понад 100 тисяч залишаються в небезпеці. Окупанти не лише цілеспрямовано знищують місто — вони не дають вивезти людей гуманітарними коридорами чи роблять неможливою доставку гуманітарного вантажу в заблоковане місто.

Проєкт "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.

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Нагадаємо, медіапроєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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