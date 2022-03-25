Денісова попередила про факти торгівлі людьми: в Любліні сутенери полюють на українок біля пунктів притулку для біженців

Деякі видають себе за волонтерів.

Хвиля вимушених мігрантів через війну в Україні підвищує ризики потрапляння в ситуації з торгівлею людьми.

У країнах Європи спостерігається збільшення випадків трудової та сексуальної експлуатації та насильницького використання людей, дітей зокрема. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

"Виявлено факти, коли у польському Любліні, під виглядом пропозиції транспорту, роботи чи житла, сутенери полюють на українок біля пунктів притулку для біженців. Також працюють групи осіб, які, видаючи себе за волонтерів, намагаються заманити жінок у невідомі автомобілі", – попередила обмудсманка.

Для запобігання експлуатації вимушених переселенців Європейська комісія запустила мережу координаторів з боротьби з торгівлею людьми.

Умови в’їзду для тимчасово переміщених громадян та корисну інформацію про допомогу українцям в різних країнах світу перевіряйте на сайті МЗС України. Інтерактивна мапа оновлюється в режимі реального часу.