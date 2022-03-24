​США виділяють 1 млрд доларів на допомогу постраждалим від російської агресії

Країна також прийме 100 тисяч біженців з України.

Сполучені Штати виділяють 1 млрд доларів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни Росії проти України. Кошти витратять на забезпечення продовольством, житлом, чистою водою, медикаментами та іншою допомогою.

Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи перед лідерами НАТО в Брюсселі.

Сполучені Штати також приймуть до 100 000 біженців, які рятуються від бойових дій в Україні, оскільки гуманітарна криза внаслідок нападу Росії загострюється.

Про це з посиланням на представників Білого Дому повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що американська влада працює, зокрема, над розширенням та розробкою нових програм, зосередженими на тому, щоб прийняти українців, які мають членів сім’ї в Сполучених Штатах.

За оцінками ООН, 10 мільйонів людей в Україні залишили свої домівки через війну, з них понад 3,6 мільйона стали біженцями.

За даними ЮНІСЕФ, близько 4,3 мільйона українських дітей із загальної кількості у 7,5 мільйонів були переміщені через війну. Сюди входять 1,8 мільйона дітей, які знайшли притулок у сусідніх країнах, і понад 2,5 мільйона дітей, котрі стали вимушено переміщеними особами і тимчасово перебувають у безпечних регіонах України.

За оцінками ООН, 1,4 мільйона людей в Україні не мають доступу до безпечної води, у 4,6 мільйона українців доступ до води обмежений або люди ризикують його втратити. Понад 450 тисяч українських дітей віком від 6 до 23 місяців потребують додаткового харчування.