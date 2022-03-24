Генштаб Збройних сил України і КБ "Луч" оприлюднили на своїх сторінках у соцмережах нові відео знищення танків російських окупантів українською "Стугною".

Ось це - робота ПТРК "Стугна-П" (Скіф).

"Нагадаємо, що даний ПТРК здатний знищувати цілі на відстані до 5 км. При цьому оператор має змогу знаходитися у захищеній позиції, керуючі комплексом дистанційно та не ризикуючи власним життям", - зауважили в КБ "Луч".

В підприємстві додають: жоден з іноземних ПТРК, які поступали і поступають в Україну, не мають дистанційного керування та працюють по значно менших відстанях, ніж "Скіф" (Стугна-П).

Можливості українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна" дають змогу ефектно знищувати ворожу техніку - одним пострілом, повідомляє Defense Express. А потужність бойової частини дозволяє пробивати понад метр броні.

Розробник ПТРК - Державне київське конструкторське бюро "Луч".

Поєднання високих характеристик із професійністю оператора дозволяє уражувати танк ворога таким чином, щоб викликати моментальну детонацію боєкомплекту.

В таких випадках від бойової машини залишаються лише шматки корпусу. В екіпажу немає жодних шансів на порятунок.

Нагадаємо, 15 березня колишня народна депутатка Тетяна Чорновол повідомила, що російські війська обстріляли потужності КБ "Луч" у Києві.

Головнокомандувач Збройних сил України опублікував відео, як підрозділ, озброєний ПТРК «Стугна», знищує уже п'ятий ворожий танк.