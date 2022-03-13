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«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки

«Стугна» – український протитанковий ракетний комплекс.

«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
Протитанковий комплекс "Стугна"
Фото: na.mil.gov.ua

Головнокомандувач Збройних сил України опублікував відео, як підрозділ, озброєний ПТРК «Стугна», знищує танк. 

«У цієї "стугни" вже п'ятий російський танк на рахунку», – зазначено в повідомленні на офіційній сторінці головнокомандувача ЗСУ

«Стугна» – український протитанковий ракетний комплекс, розроблений конструкторським бюро «Луч».

Нагадаємо, учора бійці полку «Азов» знищили шість танків, два БТРи та один «тигр»

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 13 березня орієнтовно складають понад 12 000 осіб, 74 літаки та 86 гелікоптерів. 

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