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На Луганщині загинув Народний Герой України полковник Валерій Гудзь

Легендарний Федорович узяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій.

На Луганщині загинув Народний Герой України полковник Валерій Гудзь

На Луганщині в боях з ворогом загинув полковник Валерій Гудзь. 

Про це повідомив фонд «Повернись живим»

«Попри позивний «79», його часто називали Федорович. Полковник Валерій Гудзь з 2014-го пройшов шлях від командира взводу до комбата і командира бригади. Коли у 2020-му його підвищували/переводили з 24 бригади, ми особисто бачили сльози офіцерів. Тому що служити з Федоровичем, просто знати його і бути поруч було честю, – йдеться у повідомленні фонду. – Вчора, 12 березня, Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині. Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій. Пане полковнику, честь! Рідний Бориспіль і вся Україна буде мстити за вас, поки ми живі!»

Валерій Гудзь служив у 79 десантній бригаді, звідки звільнився у 2001-му у званні майора. У 2014 році повернувся у лави Збройних сил України, став командиром взводу механізованої бригади, згодом очолив роту. У вересні 2014 року Валерій Гудзь очолив 3-й батальйон 72 ОМБр, в липні 2015 року став заступником командира бригади. З грудня 2017 року – командир 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила. У серпні 2020 року полковник Валерій Гудзь став слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Народний Герой України. 

Останнє інтерв’ю Валерія Гудзя можна прочитати тут.

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