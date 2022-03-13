На Луганщині загинув Народний Герой України полковник Валерій Гудзь

На Луганщині в боях з ворогом загинув полковник Валерій Гудзь.

Про це повідомив фонд «Повернись живим».

«Попри позивний «79», його часто називали Федорович. Полковник Валерій Гудзь з 2014-го пройшов шлях від командира взводу до комбата і командира бригади. Коли у 2020-му його підвищували/переводили з 24 бригади, ми особисто бачили сльози офіцерів. Тому що служити з Федоровичем, просто знати його і бути поруч було честю, – йдеться у повідомленні фонду. – Вчора, 12 березня, Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині. Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій. Пане полковнику, честь! Рідний Бориспіль і вся Україна буде мстити за вас, поки ми живі!»

Валерій Гудзь служив у 79 десантній бригаді, звідки звільнився у 2001-му у званні майора. У 2014 році повернувся у лави Збройних сил України, став командиром взводу механізованої бригади, згодом очолив роту. У вересні 2014 року Валерій Гудзь очолив 3-й батальйон 72 ОМБр, в липні 2015 року став заступником командира бригади. З грудня 2017 року – командир 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила. У серпні 2020 року полковник Валерій Гудзь став слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Народний Герой України.

Останнє інтерв’ю Валерія Гудзя можна прочитати тут.