Люди скандують "Домой" і "Де наш мер?".

У центрі Мелітополя місцеві мешканці знову зібралися на акцію підтримки викраденого мера міста Івана Федорова. За даними місцевих пабліків, на мітинг біля РДА вийшли близько тисячі людей.

Містяни скандують "Де наш мер?" і "Домой".

Також повідомляють про стягнення до місця події російської військової техніки.

Нагадаємо, мера Мелітополя Івана Федорова російські окупанти викрали 11 березня через те, що він відмовився від співпраці з окупантами, натомість "призначили" новим мером депутатку "Опоблоку" Галину Данильченко.

Президент Володимир Зеленський назвав ознакою слабкості ворога викрадення мера та прирівняв їхні дії до дій терористів з ІДІЛ, також він звернувся зі словами підтримки до жителів Мелітополя. Вчора близько двох тисяч мелітопольців вийшли на акцію підтримки викраденого мера, під час мітингу викрали громадську діячку Ольгу Гайсумову.

Сьогодні стало відомо про викрадення Євгена Матвеєва - це мер міста Дніпрорудне Запорізької області, що розташоване поряд з Енергодаром.