У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
ГоловнаСуспільствоВійна

​В Італії перекинувся автобус, що віз біженців з України, одна людина загинула

Аварія сталась в регіоні Емілія-Романья.

​В Італії перекинувся автобус, що віз біженців з України, одна людина загинула
Фото: Vigili del Fuoco

У неділю вранці автобус із 50 українцями перекинувся в північному регіоні Італії Емілія-Романья, у результаті чого щонайменше одна людина загинула, інші отримали поранення, повідомили італійські пожежники.

За оцінками ООН, від початку вторгнення російських військ в Україну понад 2,5 мільйони людей залишили країну, рятуючись від війни.

Нагадаємо, ЄБРР виділив 2 млрд євро допомоги Україні та країнам, які приймають біженців. Ще 4 мільярди доларів отримають від США Україна та країни Східної Європи

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також