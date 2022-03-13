​В Італії перекинувся автобус, що віз біженців з України, одна людина загинула

У неділю вранці автобус із 50 українцями перекинувся в північному регіоні Італії Емілія-Романья, у результаті чого щонайменше одна людина загинула, інші отримали поранення, повідомили італійські пожежники.
🔴 #A14 Forli-Cesena, incidente bus cittadini nazionalità #ucraina: accertata al momento una vittima, feriti altri passeggeri, operazioni #vigilidelfuoco in corso [#13marzo 7:50] pic.twitter.com/dtLL72gS72— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 13, 2022
🔴 #Bus #Ucraina, #vigilidelfuoco impegnati con due autogru per sollevare il mezzo ribaltato [#13marzo 9:30]#A14 Forlì-Cesena pic.twitter.com/avIfDarEci— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 13, 2022
За оцінками ООН, від початку вторгнення російських військ в Україну понад 2,5 мільйони людей залишили країну, рятуючись від війни.
Нагадаємо, ЄБРР виділив 2 млрд євро допомоги Україні та країнам, які приймають біженців. Ще 4 мільярди доларів отримають від США Україна та країни Східної Європи.