​В Італії перекинувся автобус, що віз біженців з України, одна людина загинула

У неділю вранці автобус із 50 українцями перекинувся в північному регіоні Італії Емілія-Романья, у результаті чого щонайменше одна людина загинула, інші отримали поранення, повідомили італійські пожежники.

За оцінками ООН, від початку вторгнення російських військ в Україну понад 2,5 мільйони людей залишили країну, рятуючись від війни.

Нагадаємо, ЄБРР виділив 2 млрд євро допомоги Україні та країнам, які приймають біженців. Ще 4 мільярди доларів отримають від США Україна та країни Східної Європи.