Зеленський присвоїв завання Героя України 8 захисникам, серед них 6 – посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України вісьмом українським захисникам.
Список оприлюднили на сторінці Генерального штабу в Facebook.
Посмертно нагороджено і удостоєно ордена "Золота зірка":
- Васіча Сергія – старшого сержанта
- Дерусову Інну Миколаївну – сержанта
- Мрочка Костянтина Васильовича – солдата
- Пархомука Віталія Васильовича – старшого солдата
- Свинчука Олега Анатолійовича – солдата
- Ханіна Андрія Павловича – сержанта
Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”:
- Гуцулу Володимиру Олександровичу – старшому лейтенанту
- Чорному Володимиру Володимировичу – старшому лейтенанту
Крім того, президент за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:
- Жука Сергія Володимировича — підполковника
- Остапенка Олега Володимировича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- Бондаренка Сергія Миколайовича — капітана
- Боровкова Тараса Ігоровича — лейтенанта
- Булата Ярослава Олександровича — старшого лейтенанта
- Горбаня Владислава Вячеславовича — капітана
- Грека Андрія Анатолійовича — майора
- Гречишникова Станіслава Сергійовича — лейтенанта
- Гука Вадима Вячеславовича — старшого лейтенанта
- Деменка Владислава Віталійовича — головного сержанта
- Зарецького Дмитра Євгенійовича — майора
- Зебницького Костянтина Миколайовича — майора
- Котенка Дмитра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
- Кочерженка Максима Олексійовича — капітана
- Лиманця Павла Валентиновича — старшого лейтенанта
- Лобанова Єгора Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- Луцика Павла Олександровича — старшого лейтенанта
- Меженного Станіслава Євгеновича — підполковника
- Мороза Валерія Миколайовича — капітана
- Ніколенка Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
- Остапенка Володимира Сергійовича — капітана
- Пазича Ігоря Івановича — капітана
- Петрусенка Владислава Вікторовича — полковника
- Піддубняка Олександра Андрійовича — майора
- Пороскуна Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
- Прачковського Богдана Руслановича — капітана
- Продана Віктора Євгенійовича — головного сержанта
- Прошака Андрія Васильовича — старшого сержанта
- Рижука Сергія Георгійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- Тарана Артема Юрійовича — лейтенанта
- Тарасенка Олександра Олеговича — старшого лейтенанта
- Ткачука Владислава Валентиновича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби
- Туревича Ігоря Ігоровича — капітана
- Чайку Максима Ігоровича — майора
- Чорного Миколу Вікторовича — капітана
- Чуйка Олександра Олександровича — капітана
- Ющенка Олексія Анатолійовича — сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
- Калюжного Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта
- Кінерта Дениса Вікторовича — майора
- Курочка Артема Михайловича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
- Бадіона Богдана Руслановича — матроса
- Бадюла Анатолія Сергійовича — старшого лейтенанта
- Безуглого Івана Івановича — старшого солдата
- Ворошилова Дмитра Олексійовича — старшину 1 статті
- Гринчука Дениса Миколайовича (посмертно) — солдата
- Грицаченка Андрія Петровича — старшого сержанта
- Дичка Петра Григоровича — солдата
- Зваду Івана Олександровича — старшого сержанта
- Ільченка Віктора Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
- Калітая Сергія Володимировича — старшого солдата
- Кирейчикова Антона Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
- Кисельова Єгора Сергійовича — матроса
- Козиріна Руслана Денисовича — солдата
- Кота Владислава Миколайовича — старшину 2 статті
- Лавренчука Миколу Миколайовича — старшого сержанта
- Литвина Олександра Володимировича — старшого солдата
- Мокану Григорія Ісидоновича — старшого матроса
- Мороза Кирила Володимировича (посмертно) — солдата
- Москаленка Максима Ігоровича — старшого солдата
- Невмержицького Руслана Вікторовича — матроса
- Норцова Євгенія Юрійовича — молодшого сержанта
- Огілька Ростислава Сергійовича — молодшого сержанта
- Остапюка Василя Миколайовича — солдата
- Пандяка Михайла Миколайовича — старшого солдата
- Пелиха Ігоря Петровича — капітана
- Пишка Святослава Юрійовича (посмертно) — солдата
- Півненка Євгенія Володимировича — старшого солдата
- Плахова Руслана Миколайовича — штаб-сержанта
- Погорільчука Олександра Сергійовича — старшого солдата
- Поліщук Іванну Володимирівну (посмертно) — старшого солдата
- Равлика Володимира Степановича — старшого солдата
- Сабадаша Тараса Івановича — сержанта
- Савицького Микиту Ігоровича — старшого лейтенанта
- Семенюка Володимира Руслановича (посмертно) — солдата
- Скирту Олексія Анатолійовича (посмертно) — сержанта
- Сороку Володимира Юрійовича — старшого солдата
- Теслбка Віталія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
- Товкана Ярослава Васильовича (посмертно) — старшого солдата
- Третяка Дениса Олександровича — старшого солдата
- Чернігова Юрія Михайловича — штаб-сержанта
- Чуприну Сергія Сергійовича — старшого солдата
- Шевченка Олександра Сергійовича — старшого солдата
- Шевчука Юрія Віталійовича — молодшого сержанта
- Януша ндАрія Руслановича (посмертно) — старшого солдата
- Ясковця Олега Олександровича (посмертно) — сержанта
Нагородив орденом Данила Галицького
- Захарченка Сергія Олександровича — капітана
- Кривогорніцева Володимира Олександровича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”:
- Кириленка Дмитра Івановича — капітана
- Нікіфорова Максима Ігоровича — лейтенанта
- Піменова Сергія Васильовича — підполковника
- Томілова Дмитра В’ячеславовича — матроса
- Щербину Сергія Миколайовича — підполковника
Нагородив медаллю “Захиснику Вітчизни”:
- Держенця Миколу Олександровича — старшого солдата
- Дробіта Віталія Юрійовича — старшого солдата
- Зацева Вадима Віталійовича — старшого солдата
- Кісельова Кіріла В’ячеславовича — молодшого сержанта
- Куделю Володимира Вячеславовича — молодшого сержанта
- Кушнірука Андрія Володимировича — молодшого сержанта
- Митровича Павла Васильовича — старшого солдата
- Ороса Олександра Олександровича — лейтенанта
- Пишенка Владислава Вікторовича — старшого лейтенанта
- Помінчука Сергія Миколайовича — майора
- Прокопенка Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта
- Урсакі Станіслава Сергійовича — солдата
- Шпирку Ігоря Віталійовича — старшого лейтенанта
- Щербину Олену Володимирівну — капітана.