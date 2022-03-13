Зеленський присвоїв завання Героя України 8 захисникам, серед них 6 – посмертно

Президент також нагородив військових орденом Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького, "За військову службу Україні", медаллю Захисника вітчизни".

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України вісьмом українським захисникам.

Список оприлюднили на сторінці Генерального штабу в Facebook.

Посмертно нагороджено і удостоєно ордена "Золота зірка":

Васіча Сергія – старшого сержанта

Дерусову Інну Миколаївну – сержанта

Мрочка Костянтина Васильовича – солдата

Пархомука Віталія Васильовича – старшого солдата

Свинчука Олега Анатолійовича – солдата

Ханіна Андрія Павловича – сержанта

Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”:

Гуцулу Володимиру Олександровичу – старшому лейтенанту

Чорному Володимиру Володимировичу – старшому лейтенанту

Крім того, президент за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:

Жука Сергія Володимировича — підполковника

Остапенка Олега Володимировича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Бондаренка Сергія Миколайовича — капітана

Боровкова Тараса Ігоровича — лейтенанта

Булата Ярослава Олександровича — старшого лейтенанта

Горбаня Владислава Вячеславовича — капітана

Грека Андрія Анатолійовича — майора

Гречишникова Станіслава Сергійовича — лейтенанта

Гука Вадима Вячеславовича — старшого лейтенанта

Деменка Владислава Віталійовича — головного сержанта

Зарецького Дмитра Євгенійовича — майора

Зебницького Костянтина Миколайовича — майора

Котенка Дмитра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта

Кочерженка Максима Олексійовича — капітана

Лиманця Павла Валентиновича — старшого лейтенанта

Лобанова Єгора Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

Луцика Павла Олександровича — старшого лейтенанта

Меженного Станіслава Євгеновича — підполковника

Мороза Валерія Миколайовича — капітана

Ніколенка Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта

Остапенка Володимира Сергійовича — капітана

Пазича Ігоря Івановича — капітана

Петрусенка Владислава Вікторовича — полковника

Піддубняка Олександра Андрійовича — майора

Пороскуна Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта

Прачковського Богдана Руслановича — капітана

Продана Віктора Євгенійовича — головного сержанта

Прошака Андрія Васильовича — старшого сержанта

Рижука Сергія Георгійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

Тарана Артема Юрійовича — лейтенанта

Тарасенка Олександра Олеговича — старшого лейтенанта

Ткачука Владислава Валентиновича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби

Туревича Ігоря Ігоровича — капітана

Чайку Максима Ігоровича — майора

Чорного Миколу Вікторовича — капітана

Чуйка Олександра Олександровича — капітана

Ющенка Олексія Анатолійовича — сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

Калюжного Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта

Кінерта Дениса Вікторовича — майора

Курочка Артема Михайловича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

Бадіона Богдана Руслановича — матроса

Бадюла Анатолія Сергійовича — старшого лейтенанта

Безуглого Івана Івановича — старшого солдата

Ворошилова Дмитра Олексійовича — старшину 1 статті

Гринчука Дениса Миколайовича (посмертно) — солдата

Грицаченка Андрія Петровича — старшого сержанта

Дичка Петра Григоровича — солдата

Зваду Івана Олександровича — старшого сержанта

Ільченка Віктора Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

Калітая Сергія Володимировича — старшого солдата

Кирейчикова Антона Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

Кисельова Єгора Сергійовича — матроса

Козиріна Руслана Денисовича — солдата

Кота Владислава Миколайовича — старшину 2 статті

Лавренчука Миколу Миколайовича — старшого сержанта

Литвина Олександра Володимировича — старшого солдата

Мокану Григорія Ісидоновича — старшого матроса

Мороза Кирила Володимировича (посмертно) — солдата

Москаленка Максима Ігоровича — старшого солдата

Невмержицького Руслана Вікторовича — матроса

Норцова Євгенія Юрійовича — молодшого сержанта

Огілька Ростислава Сергійовича — молодшого сержанта

Остапюка Василя Миколайовича — солдата

Пандяка Михайла Миколайовича — старшого солдата

Пелиха Ігоря Петровича — капітана

Пишка Святослава Юрійовича (посмертно) — солдата

Півненка Євгенія Володимировича — старшого солдата

Плахова Руслана Миколайовича — штаб-сержанта

Погорільчука Олександра Сергійовича — старшого солдата

Поліщук Іванну Володимирівну (посмертно) — старшого солдата

Равлика Володимира Степановича — старшого солдата

Сабадаша Тараса Івановича — сержанта

Савицького Микиту Ігоровича — старшого лейтенанта

Семенюка Володимира Руслановича (посмертно) — солдата

Скирту Олексія Анатолійовича (посмертно) — сержанта

Сороку Володимира Юрійовича — старшого солдата

Теслбка Віталія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

Товкана Ярослава Васильовича (посмертно) — старшого солдата

Третяка Дениса Олександровича — старшого солдата

Чернігова Юрія Михайловича — штаб-сержанта

Чуприну Сергія Сергійовича — старшого солдата

Шевченка Олександра Сергійовича — старшого солдата

Шевчука Юрія Віталійовича — молодшого сержанта

Януша ндАрія Руслановича (посмертно) — старшого солдата

Ясковця Олега Олександровича (посмертно) — сержанта

Нагородив орденом Данила Галицького

Захарченка Сергія Олександровича — капітана

Кривогорніцева Володимира Олександровича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”:

Кириленка Дмитра Івановича — капітана

Нікіфорова Максима Ігоровича — лейтенанта

Піменова Сергія Васильовича — підполковника

Томілова Дмитра В’ячеславовича — матроса

Щербину Сергія Миколайовича — підполковника

Нагородив медаллю “Захиснику Вітчизни”: