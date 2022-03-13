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У Києві сформовано двотижневий запас продуктів на випадок блокади міста

Запас продуктів харчування розраховано на два мільйони киян.

У Києві сформовано двотижневий запас продуктів на випадок блокади міста
Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА

Київ готується до можливої блокади. У місті сформовано двотижневий запас продуктів харчування для двох мільйонів киян, що залишилися у столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У столиці сформовано двотижневий запас необхідних продуктів харчування для двох мільйонів киян, що залишилися в місті. Місто підготувалося до можливих дій у разі блокади. Ті два мільйони киян, які не покинули свої домівки, не залишаться наодинці в разі погіршення ситуації", - йдеться в повідомленні.

Також міськадміністрація наголошує, що у столиці виплачують зарплати та пенсії, у зв'язку з чим просить жителів Києва за змогою не лише купувати все необхідне в магазинах, а й оплачувати комунальні послуги.

"Місто вдячне українським і закордонним партнерам, які змогли в найкоротші терміни забезпечити великі та маленькі магазини необхідними товарами й організували їхню майже безперебійну доставку", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, що, згідно з даними Генштабу, ворог намагається оточити Київ. Українські захисники відбивають атаки на підступах до столиці. 

12 березня в Подільському районі Києва було збито безпілотник, виникла пожежа на даху адміністративної будівлі.

11 березня стало відомо, що колона російських військ завдовжки приблизно 64 кілометри, яка тягнеться в напрямку Києва, почала перегрупування після майже тижневого стояння на місці. 

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