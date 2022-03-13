Молдова почала приймати цифрові документи в "Дії", - Федоров

На його думку, це лише початок поширення українського застосунку у світі.

Молдова почала приймати українські цифрові документи в мобільному застосунку "Дія".

Про це заявив у Telegram віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії". Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії Дія", - написав Федоров.

Нагадаємо, що в застосунку "Дія" найближчим часом можна буде реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

Також понад 1,5 млн українців вже отримали 6,5 тис. грн державної підтримки, які нараховують через додаток "Дія".