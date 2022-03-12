Понад 1,5 млн українців отримали 6,5 тис. грн держдопомоги

Ці гроші можна отримати на картку.

Понад 1,5 млн українців вже отримали 6,5 тис. грн державної підтримки через додаток "Дія".

Про це повідомив в ефірі телемарафону віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Інтерфакс-Україна.

"Зараз вже більше ніж 1,5 млн українців отримали ці гроші. Усі користувачі "Дії" можуть це зробити, це зручно, у кілька кліків. Ці гроші можна отримати на картку та проводити будь-які транзакції", - сказав він.

Крім того, Федоров нагадав, що в "Дії" також запущено цифровий документ для осіб, які через війну втратили свої документи або не встигли їх отримати. Він діятиме під час воєнного стану.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України заявило, що отримало від українців понад 700 тисяч заяв на виплату 6500 гривень державної підтримки через застосунок «Дія».

Нагадаємо, що в областях, де ведуться найактивніші бойові дії, українці зможуть отримати 6500 грн від держави за програмою "єПідтримка".

А нараховані за програмою "єПідтримка" кошти за вакцинацію тепер можна використати на будь-які товари і продукти.