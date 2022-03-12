Зеленський анонсував скасування податку і акцизу на пальне

Президент України Володимир Зеленський анонсував скасування ПДВ та акцизу на пальне. Про це він заявив під час звернення до народу.

За словами президента, це стосується і бензину, і дизелю.

“Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати як завжди. Але і з розрахунку на потреби всіх громадян. Щоб не було дефіциту пального в країні. Щоб ціни були стабільними”, - зазначив президент.

За словами Зеленського, уряд уже ухвалив відповідне рішення. Тепер справа за Верховною Радою.

“Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже займається організацію відповідного засідання”, - зазначив голова держави.

Нагадаємо, президент також закликав українців бути готовими до того, щоб віддати усе необхідне для оборони країни.