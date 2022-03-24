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В Оболонському районі Києва в будинок влучив ворожий снаряд

Пошкоджено приватний житловий будинок. 

В Оболонському районі Києва в будинок влучив ворожий снаряд
Фото: ДСНС

Росія знову обстріляла Київ 24 березня. Снаряд влучив у приватний будинок в Оболонському районі.

Про це повідомили в ДСНС. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали близько 12:43.

"Внаслідок потрапляння снаряда в окремо розташований 2-поверховий приватний житловий будинок сталось загоряння покрівлі. О 13:21 займання локалізовано на площі 150 кв. м та о 13:41 ліквідовано", – повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, станом на ранок 24 березня внаслідок російських обстрілів у Києві було пошкоджено 87 будинків, 12 шкіл і 6 садочків. 

Оболонський район систематично зазнає руйнувань. Зокрема, два дні тому росіяни вдарили по Оболоні в Києві, внаслідок чого одна людина загинула, трьох було поранено. 

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