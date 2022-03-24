Вони обговорили з Шмигалем відновлення України та вступ нашої країни до ЄС.

До Києва сьогодні приїхали президент Рійгікогу Естонії Юрі Ратас, голова Сейму Латвії Інара Мурнієце та Голова Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Про це повідомив Урядовий портал.

З ними, зокрема, зустрівся прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сторони серед іншого обговорили питання вступу України в Європейський Союз.

“Українці давно довели, що є частиною європейської родини. Уряд зі свого боку прискорює всі бюрократичні процедури, щоб закріпити це на папері”, – зазначив Прем’єр-міністр України.

Очільник українського Уряду під час зустрічі закликав Естонію, Латвію та Литву долучатися до відновлення України. Він поінформував про створення відповідних фондів: Фонду підтримки української армії та гуманітарної допомоги, Фонду обслуговування зовнішнього боргу, Фонду перезапуску малого та середнього бізнесу, Фонду відновлення зруйнованої інфраструктури.

Фото: kmu.gov.ua

“Так, Прем’єр-міністр України закликав відключити всі російські банки від SWIFT, заморозити всі банківські й кореспондентські рахунки Росії в цивілізованих країнах, включити РФ до чорного списку FATF, запровадити ембарго на торгівлю російською сировиною (нафтою, газом, металами), закрити порти держав-членів ЄС для суден агресора”, – йдеться у повідомленні.

Глави парламентів балтійських країн також зустрілися зі спікером ВРУ Русланом Стефанчуком. За підсумками зустрічі сторони підписали спільну заяву щодо російської війни в Україні про об’єднання зусиль для припинення агресії та відновлення безпеки в Європі.

Фото: Верховна Рада України

Про це повідомив Стефанчук на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що документ "наголошує на необхідності прискорення членства України в ЄС; підтримує продовження політики відкритих дверей НАТО; закликає міжнародну спільноту негайно створити заборонену для польотів зону над Україною, щоби запобігти масовим жертвам серед мирного населення".

Фото: Верховна Рада України

Фото: Верховна Рада України

Серед інших пунктів заяви - пропозиція ввести повне торгове ембарго проти Росії, заклик до збільшення постачання всієї зброї, необхідної Україні для перемоги у війні.

Очільники парламентів переконані, що "воєнні злочини кремлівського режиму не повинні залишатися безкарними Міжнародним Судом і Міжнародним Кримінальним Судом".

Також у заяві наголошують на "необхідності почати думати про відбудову України вже зараз та виступати за комплексний план допомоги для відновлення економіки України".

Нагадаємо, парламенти Естонії, Латвії та Литви першими ухвалили рішення із закликом закрити небо над Україною від російського агресора та надати гуманітарні коридори.