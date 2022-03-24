"Вираз є “публічним закликом перешкоджання використання ЗС РФ у зазначених цілях, які проводять спеціальну операцію".

Тверський районний суд Москви визнав плакат “Фашизм не пройде” дискредитацією Збройних сил Росії.

Про це пише novayagazeta.ru з посиланням на ЗМІ.

Суд оштрафував громадянську активістку Ганну Кречетову на 50 тисяч рублів за одиночний пікет із відповідним плакатом за адміністративною статтею про дискредитацію російських військових.

“Зміст наочної агітації явно виражений негативним ставленням до Збройних сил Російської Федерації”, – йдеться в матеріалах справи.

Згідно з рішенням суду, вираз “фашизм не пройде” є “публічним закликом перешкоджання використання ЗС РФ у зазначених цілях, які проводять спеціальну операцію на підставі рішення Верховного головнокомандувача ЗС РФ”.

Напередодні суди в Якутії оштрафували трьох осіб, які опублікували в месенджерах повідомлення, які “дискредитують використання Збройних сил Російської Федерації”. Двох із них оштрафували за публікацію у телеграм-каналах 16 відеороликів, а третього — за критику дій збройних сил в одній із груп популярного месенджера.

Суми штрафів не уточнюються.

Зазначимо, 4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження адміністративної відповідальності за дискредитацію армії. Максимальне покарання за цією статтею – штраф 500 тисяч рублів.

Нагадаємо, Міністерство оборони Російської Федерації на картах Apple перейменували на "Міністерство Фашизму Російської Федерації". Зробила це сама компанія чи хтось інший, невідомо.