Росія заблокувала доступ до сервісу "Google Новини" через інформацію про війну в Україні

Роскомнагляд нагадав росіянам про кримінальну відповідальність за поширення правди про війну в Україні.

У Росії заблокували сервіс "Google Новини". Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Роскомнагляд.

"На підставі вимоги Генеральної прокуратури РФ Роскомнагляд обмежив доступ до інтернет-сервісу News.Google на території країни", - йдеться у повідомленні.

Ідеться про блокування доступу до ресурсу news.google.com.

У Роскомнагдяді заявили, що "згаданий американський новинний інтернет-ресурс забезпечував доступ до численних публікацій і матеріалів, що містять недостовірну суспільно значущу інформацію про перебіг спеціальної військової операції на території України".

Також у відомстві нагадали, що законодавство РФ передбачає кримінальну відповідальність за поширення інформації про збройні сили.

Зазначимо, що за даними соцопитувань, 71% росіян пишається тим, що Росія воює з Україною.

Нагадаємо, в російських ЗМІ заборонено називати війну проти України "війною", а виключно - "спецоперацією", мета якої - "денаціфікувати Україну". Офіційні телеканали та ЗМІ поширюють фейки та не показують відео допитів полонених російських військових та кадри знищених окупантів та їхньої техніки.

Публікації про загиблих в Україні окупантів в Росії вважають "дискредитацією російських військ". За поширення такої інформації передбачається до 15 років позбавлення волі.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також заявляв, що в Україні за підтримки США створюють біологічну зброю, яка є "етнічно орієнтованою". Міноборони РФ також відзвітувало про пійманих "піддослідних" птахів з України, які нібито можуть розносити "біоагенти, здатні вибірково вражати різні етнічні групи". Ці повідомлення транслюють у росЗМІ.

З 14 березня в РФ заблокували Instagram. Також в країні обмежено доступ до Facebook. Також повідомлялося про можливий початок блокування YouTube в Росії.

Роскомнагляд погрожує також заблокувати Вікіпедію за статтю під назвою "Вторгнення Росії в Україну" (2022).

На початку березня Роскомнагляд заблокував низку умовно "опозиційних" російських ЗМІ.