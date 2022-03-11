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У Росії Instagram заблокують з 14 березня (оновлено)

Блокування соцмережі схвалено на підставі вимоги Генпрокуратури РФ.

У Росії Instagram заблокують з 14 березня (оновлено)
Фото: EPA/UPG

У Росії заблокують соціальну мережу Instagram. Про це йдеться на сайті Роскомнагляду.

“На підставі вимоги Генеральної прокуратури РФ доступ до соціальної мережі Instagram (належить компанії Meta Platforms, Inc.) на території Російської Федерації буде обмежено”, – йдеться в повідомленні.

Роскомнагляд стверджує, що в Instagram “поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, зокрема військовослужбовців”.

Оновлення 20:05. Instagram заблокують з 14 березня, оскільки для його активних користувачів потрібен час для перенесення своєї інформації в інші соціальні мережі.

Нагадаємо, користувачам Facebook і Instagram у деяких країнах тимчасово дозволять "закликати до насильства" проти російської армії в контексті її військового вторгнення в Україну.

Попередньо йдеться про нові правила для користувачів з України, Росії, Литви, Латвії, Естонії, Білорусі, Польщі, Румунії, Грузії, Угорщини, Вірменії та Азербайджану.

Окремими пунктом вказано, що модератори "заплющуватимуть очі" на публікації з побажаннями смерті президенту РФ Володимиру Путіну і Олександру Лукашенку, який вважає себе президентом Білорусі. Зазначається, що заклики до смерті не будуть дозволені, "якщо вони містять інші цілі або мають два індикатори достовірних загроз - місце розташування або спосіб".

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