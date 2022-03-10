​Міноборони РФ відзвітувало про пійманих "піддослідних" птахів з України

Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що отримало дані про проєкт США в лабораторіях України з вивчення поширення небезпечних інфекцій мігруючими птахами.

Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС, яке цитує заяви Міноборони РФ.

Згідно із заявами міністерства оборони Росії птахів, окільцьованих та випущених "під час біодосліджень" із "Херсонського заповідника", відловили в Іванівській та Воронезькій областях.

''Одним із завдань США та союзників є створення біоагентів, здатних вибірково вражати різні етнічні групи'', – стверджують російські військові.

У російському оборонному відомстві вважають, що "проєкт США з перенесення інфекцій міграціями птахів є одним із найбезрозсудніших", бо "він не дає контролювати подальший розвиток ситуації".

За даними Міноборони РФ, російські окупаційні війська "викрили" в Україні таємний проєкт UP-5. Можливість поширення через перелітних птахів особливо небезпечних інфекцій нібито вивчали у лабораторіях Києва, Харкова й Одеси.

Через птахів розробники біозброї начебто сподівалися поширити штам грипу H5N1 "з летальністю 50%" та хвороби Ньюкасла. У російському міністерстві стверджують, що їхні військові викрили плани із використання двох видів птахів, маршрут перельоту на зимівлю яких проходить через територію РФ.

Нагадаємо, сьогодні після перемовин з главою МЗС України Дмитром Кулебою російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що біологічна зброя, яку створюють в Україні за підтримки США, є етнічно орієнтованою.