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Роскомнагляд заблокував "Эхо Москвы", телеканали "Дождь" та "Настоящее время"

Окрім того, на території Росії було заблоковано низку українських ЗМІ.

Роскомнагляд заблокував "Эхо Москвы", телеканали "Дождь" та "Настоящее время"
Фото: freerutube.com

Роскомнагляд заблокував низку умовно "опозиційних" російських ЗМІ. Зокрема: радіостанцію "Эхо Москвы", телеканали "Дождь" та "Настоящее время", журнал The New Times, регіональні видання "Крым.Реалии", "Тайга.Инфо" та низку інших. 

Про це повідомляють самі згадані ЗМІ. Причиною стало те, що на їхніх шпальтах/в ефірі "спецоперація" (за версією російської влади) називалася "війною" та/або "вторгненням". Слово "напад" також опинилося під забороною. 

Спочатку Роскомнагляд вимагав видалити такі публікації, а потім просто заблокував доступ до ЗМІ. 

Наразі за повідомленням головреда "Єха Москви" Олексія Вєнєдіктова, радіостанцію вже відключено від ефіру, що вона збирається оскаржувати в суді. 

На думку відомства, достовірну інформацію про напад Росії на Україну поширюють виключно "російські офіційні інформаційні джерела". Окрім того, раніше тут були заблоковані українські ЗМІ: "Українська правда", "Гордон", "Кореспондент.net", сайт "Шукай своїх" - про російських солдатів, які загинули чи потрапили в полон від початку вторгнення.

Нагадаємо, Роскомнагляд регулярно цензурує російські ЗМІ. Одна з останніх вимог - видалити згадки про розслідування опозиціонера Олексія Навального

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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