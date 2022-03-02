Boeing припинив обслуговування російських авіакомпаній

Корпорація Boeing припиняє обслуговування та технічну підтримку російських авіакомпаній. Про це повідомляє NDTV з посиланням на представника компанії Boeing.
"Ми призупинили основні операції у Москві. Крім цього ми зупиняємо надання запчастин, обслуговування та технічну підтримку російських авіакомпаній", — йдеться у заяві.
Boeing також тимчасово закриває свій офіс, розташований у Києві.
"Оскільки конфлікт продовжується, наші команди зосереджені на забезпеченні безпеки наших товаришів за командою у регіоні", — пояснюють у компанії.
Нагадаємо, США закрили небо для російських літаків. Про це заявив президент США Джо Байден під час свого першого звернення «Про становище країни».