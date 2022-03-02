Boeing припинив обслуговування російських авіакомпаній

Boeing також тимчасово закриває свій офіс, розташований у Києві.

Корпорація Boeing припиняє обслуговування та технічну підтримку російських авіакомпаній. Про це повідомляє NDTV з посиланням на представника компанії Boeing.

"Ми призупинили основні операції у Москві. Крім цього ми зупиняємо надання запчастин, обслуговування та технічну підтримку російських авіакомпаній", — йдеться у заяві.

Boeing також тимчасово закриває свій офіс, розташований у Києві.

"Оскільки конфлікт продовжується, наші команди зосереджені на забезпеченні безпеки наших товаришів за командою у регіоні", — пояснюють у компанії.