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Boeing припинив обслуговування російських авіакомпаній

Boeing також тимчасово закриває свій офіс, розташований у Києві.

Boeing припинив обслуговування російських авіакомпаній
Фото: media.npr.org

Корпорація Boeing припиняє обслуговування та технічну підтримку російських авіакомпаній. Про це повідомляє NDTV з посиланням на представника компанії Boeing.

"Ми призупинили основні операції у Москві. Крім цього ми зупиняємо надання запчастин, обслуговування та технічну підтримку російських авіакомпаній", — йдеться у заяві.

Boeing також тимчасово закриває свій офіс, розташований у Києві.

"Оскільки конфлікт продовжується, наші команди зосереджені на забезпеченні безпеки наших товаришів за командою у регіоні", — пояснюють у компанії.

Нагадаємо, США закрили небо для російських літаків. Про це заявив президент США Джо Байден під час свого першого звернення «Про становище країни».

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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