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​Президент України просив Джозефа Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича, – WSJ

Американські чиновники підкреслили, що у них немає підстав вважати, що пан Абрамович був особливо корисним у переговорах між Україною та Росією.

​Президент України просив Джозефа Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича, – WSJ
Роман Абрамович
Фото: EPA/UPG

Мінфін США розробив на початку березня ряд санкцій щодо російського олігарха Романа Абрамовича, однак вони не були оголошені на прохання Ради національної безпеки Білого дому. Видання The Wall Street Journal стверджує, що президент України Володимир Зеленський під час нещодавньої телефонної розмови порадив президенту США Джозефу Байдену почекати з санкціями проти олігарха, оскільки той може «виявитися важливим посередником у перемовинах з Росією».

«Ми не збираємося цитувати приватні розмови між президентом Байденом і президентом Зеленським», – сказала Емілі Хорн, речниця Ради національної безпеки Білого дому. Міністерство фінансів США не відповіло на запит The Wall Street Journal про коментар.

«Для переговорів і в інтересах їх успіху не корисно коментувати процес чи участь пана Абрамовича», – йдеться у заяві речника пана Абрамовича. 

Офіс президента України та посольство України у Вашингтоні не відповіли поки на запит про коментар.На початку цього місяця Великобританія та ЄС наклали на Романа Абрамовича санкції через його зв’язки з Путіним, заморозивши його активи.

Раніше видання The Jerusalem Post повідомило, що Роман Абрамович на прохання України намагається допомогти в переговорах між Києвом та Москвою. 

Американські чиновники, які спілкувалися з The Wall Street Journal, підкреслили, що у них немає підстав вважати, що пан Абрамович був особливо корисним у переговорах між Україною та Росією.

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