Повертатися в деокуповані міста поки що небезпечно через вороже мінування, – ЦПД при РНБО

Поки що повернення громадян до звільнених нашими захисниками від російської окупації населених пунктів є небезпечним через вороже мінування.

Російські війська закладають вибухові присторої в будинки та на околицях в міст та сел, де побували. Про це попередив Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Будьте обережними там, де точилися вуличні бої! Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей. Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди", – підкреслили в повідомленні.

Що робити, якщо ви виявили небезпечний предмет?