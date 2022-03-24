Повертатися в деокуповані міста поки що небезпечно через вороже мінування, – ЦПД при РНБО

Поки що повернення громадян до звільнених нашими захисниками від російської окупації населених пунктів є небезпечним через вороже мінування.
Російські війська закладають вибухові присторої в будинки та на околицях в міст та сел, де побували. Про це попередив Центр протидії дезінформації при РНБО.
"Будьте обережними там, де точилися вуличні бої! Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей. Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди", – підкреслили в повідомленні.
Що робити, якщо ви виявили небезпечний предмет?
- В жодному разі не чіпайте його.
- Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.