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Повертатися в деокуповані міста поки що небезпечно через вороже мінування, – ЦПД при РНБО

Центр протидії дезінформації оприлюднив алгоритм дій у разі виявлення вибухівки. 

Повертатися в деокуповані міста поки що небезпечно через вороже мінування, – ЦПД при РНБО
Фото: ЦПД при РНБО

Поки що повернення громадян до звільнених нашими захисниками від російської окупації населених пунктів є небезпечним через вороже мінування.

Російські війська закладають вибухові присторої в будинки та на околицях в міст та сел, де побували. Про це попередив Центр протидії дезінформації при РНБО. 

"Будьте обережними там, де точилися вуличні бої! Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей. Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди", – підкреслили в повідомленні.

Що робити, якщо ви виявили небезпечний предмет? 

  1. В жодному разі не чіпайте його.   
  2. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).   
  3. Попередьте перехожих про можливу небезпеку.   
  4. Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.     
  5. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета. 
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