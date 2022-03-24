Боюся тільки одного, що у 21 ст. з лиця землі може бути стерта одна з найбільших країн Європи, – Зеленський

президент запевнив, що не залишить країну і буде битися до кінця.

Якщо війна буде тривати за найгіршим сценарієм і росіяни будуть перемагати, Володимир Зеленський не залишить країну і буде битися до кінця.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

"Кожен з нас президент і кожен з нас воїн. Ми всі будемо битися – до останнього",– сказав він.

На запитання журналістів, чи боїться він бути вбитим російською гіперзвуковою ракетою, яку Росія вже використовувала в Україні, президент України відповів:

"Я боюся тільки одного: що у 21 столітті з лиця землі може бути стерта одна з найбільших країн Європи. Але світ цього не допустить. Зло не може взяти верх, це проти логіки здорового глузду, проти самого життя, самої природи", – наголосив він.

Стосовно напруженого режиму у воєнний час, то Володимир Зеленський розповів, що завжди спав не дуже багато – "звик до такого режиму, це не проблема".

"А от спілкування із родиною хотілося б більше, це правда. Але так обов’язково буде", – запевнив президент України.