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Боюся тільки одного, що у 21 ст. з лиця землі може бути стерта одна з найбільших країн Європи, – Зеленський

президент запевнив, що не залишить країну і буде битися до кінця.

Боюся тільки одного, що у 21 ст. з лиця землі може бути стерта одна з найбільших країн Європи, – Зеленський
Фото: twitter.com/zelenskyyua

Якщо війна буде тривати за найгіршим сценарієм і росіяни будуть перемагати, Володимир Зеленський не залишить країну і буде битися до кінця.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

"Кожен з нас президент і кожен з нас воїн. Ми всі будемо битися – до останнього",– сказав він. 

На запитання журналістів, чи боїться він бути вбитим російською гіперзвуковою ракетою, яку Росія вже використовувала в Україні, президент України відповів:

"Я боюся тільки одного: що у 21 столітті з лиця землі може бути стерта одна з найбільших країн Європи. Але світ цього не допустить. Зло не може взяти верх, це проти логіки здорового глузду, проти самого життя, самої природи", – наголосив він. 

Стосовно напруженого режиму у воєнний час, то Володимир Зеленський розповів, що завжди спав не дуже багато – "звик до такого режиму, це не проблема". 

"А от спілкування із родиною хотілося б більше, це правда. Але так обов’язково буде", – запевнив президент України.

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