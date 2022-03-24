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Новим міністром агрополітики призначили нардепа Сольського

Лещенка відправили у відставку на підставі поданої ним заяви. 

Новим міністром агрополітики призначили нардепа Сольського
Микола Сольський
Фото: latifundist.com

Новим міністром аграрної політики призначили народного депутата "Слуги народу" Миколу Сольського, який очолював відповідний комітет у парламенті.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні парламенту, повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

Депутати також звільнили попереднього очільника аграрного відомства Романа Лещенка. За це проголосував 321 парламентар.

Призначення Сольського на посаду підтримали 294 нардепи. 

Сольський з 2007 року був співзасновником Українського Аграрного Холдингу. Згодом став засновником семи та бенефіціаром десяти агропідприємств.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії “Слуга народу” під номером 125 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. 

Лещенко очолював міністерство аграрної політики з 2020 року. У листопаді минулого року виявилося, що його "замовили" громадянин США та українка. Лещенку за гроші мали завдати тілесних ушкоджень. 

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