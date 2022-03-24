Верховна Рада втретє з початку війни провела засідання

Депутати проголосували більш ніж за 30 законодавчих актів.

Кулуари, куди зазвичай виходять нардепи зі «Слуги народу», обмежені для преси

Верховна Рада України втретє з початку війни провела засідання.

Парламент проголосував понад 20 законів та кадрове рішення в Уряді. Про це в ТГ написав народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Сьогодні, через місяць від початку війни ми знову зібралися Парламетом. Знову у будівлі на Грушевського. Знову повний зал! 363 депутата!" – написав він.

Він зазначив, що робота парламенту почалася з виступів наших іноземних гостей: Інари Мурнієце (Голови Сейму Латвійської Республіки), Вікторії Чмілітє-Нільсен (Спікеру Сейму Літовської Республіки), Юрій Ратас (Голова Рейгікого Естонської Республіки).

Також нардепи проголосували за понад 20 законопроєктів та одне кадрове питання. За словами Железняка, це:

7188 – звернення Парламенту до ООН, ЄС, НАТО та інших міжнародних організацій щодо необхідності вжиття додаткових спільних заходів з метою припинення агресії РФ (353 голосів)

7190 – "митна реформа" та додаткові податкові пільги для бізнесу під час військового та надзвичайного стану (353)

0133 – додаткові $100 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку

7178 – спрощення обігу сільськогосподарських земель для забезпечення посівної в умовах війни (337)

6417 – врегулювання питань щодо пенсій в разі втрати годувальника для Членів сімей загиблих учасників АТО/ООС (359)

5583 – визначення системи соціального захисту ветеранів війни та комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни (354)

7179 – розширення переліку осіб, яким надається державна охорона (у тому числі Міністру оборони та заступнику голови ВРУ) (363)

7182 – розмеження ступінню відповідальності за несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних та посилення санкції за вчинення відповідного кримінального правопорушення (360)

7181 – скасування кримінальної відповідальності у випадках добровільної здачі особою зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв (358)

7184 – присвоєння спеціальних звань поліції під час дії воєнного стану (358)

7183 – деталізації порядку здійснення кримінального провадження в умовах введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану (330)

7186 – удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки (350)

7185 – приведення положень законодавства до нових норм Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та члена ми сімей загиблих Захисників і Захисниць України (358)

3793 – забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства (353)

7146 – кримінальна відповідальність за використання під час воєнного стану гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням (356)

7153 – надання додаткових повноважень центральні та місцевій владі для оперативного прийняття рішень в умовах воєнного стану (331)

7132 – скасування ЗНО у 2022-ому році (з заміною на іншу модель вступу) (348)

6416 – продовження можливості участі міжнародних організацій у закупівлі ліків для України (тільки перше читання) (338)

7173 – особливості поводження з військовополоненими та встановлення повноважень органів влади у цьому питанні (352)

7187 – врегулювання участі народних депутатів у ЗСУ та ТРО в умовах воєнного стану (тільки перше читання) (347)

7192 – особливості оренди державного та комунального майна в умовах воєнного стану (спрощена процедура надання приміщень на пільгових умовах) (тільки перше читання) (340)

7180 – вдосконалення засад організації та ведення руху опору (352)

7189 – кримінальна відповідальність (від 5 до 12 років) за публікацію інформації про переміщення наших збройних сил «привіт тіктокерам» (346)

7176 – звільнення членів Наглядової Ради за не прибуття на місце роботи (перше читання) – (323)

Також, за словами Железняка, звільнили Романа Лещенко з посади Міністра аграрної політики України (за – 321) та призначили Миколау Сольского (вже ексголова Комітету аграрної політики) (за – 294).