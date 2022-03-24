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Верховна Рада втретє з початку війни провела засідання

Депутати проголосували більш ніж за 30 законодавчих актів. 

Верховна Рада втретє з початку війни провела засідання
Кулуари, куди зазвичай виходять нардепи зі «Слуги народу», обмежені для преси
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада України втретє з початку війни провела засідання.

Парламент проголосував понад 20 законів та кадрове рішення в Уряді. Про це в ТГ написав народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Сьогодні, через місяць від початку війни ми знову зібралися Парламетом. Знову у будівлі на Грушевського. Знову повний зал! 363 депутата!" – написав він. 

Він зазначив, що робота парламенту почалася з виступів наших іноземних гостей: Інари Мурнієце (Голови Сейму Латвійської Республіки), Вікторії Чмілітє-Нільсен (Спікеру Сейму Літовської Республіки), Юрій Ратас (Голова Рейгікого Естонської Республіки).

Також нардепи проголосували за понад 20 законопроєктів та одне кадрове питання. За словами Железняка, це:

  • 7188 – звернення Парламенту до ООН, ЄС, НАТО та інших міжнародних організацій щодо необхідності вжиття додаткових спільних заходів з метою припинення агресії РФ (353 голосів)
  • 7190 – "митна реформа" та додаткові податкові пільги для бізнесу під час військового та надзвичайного стану (353)
  • 0133 – додаткові $100 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку
  • 7178 – спрощення обігу сільськогосподарських земель для забезпечення посівної в умовах війни (337)
  • 6417 – врегулювання питань щодо пенсій в разі втрати годувальника для Членів сімей загиблих учасників АТО/ООС (359)
  • 5583 – визначення системи соціального захисту ветеранів війни та комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни (354)
  • 7179 – розширення переліку осіб, яким надається державна охорона (у тому числі Міністру оборони та заступнику голови ВРУ) (363)
  • 7182 – розмеження ступінню відповідальності за несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних та посилення санкції за вчинення відповідного кримінального правопорушення (360)
  • 7181 – скасування кримінальної відповідальності у випадках добровільної здачі особою зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв (358) 
  • 7184 – присвоєння спеціальних звань поліції під час дії воєнного стану (358)
  • 7183 – деталізації порядку здійснення кримінального провадження в умовах введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану (330)
  • 7186 – удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки (350) 
  • 7185 – приведення положень законодавства до нових норм Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та члена ми сімей загиблих Захисників і Захисниць України (358) 
  • 3793 – забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства (353) 
  • 7146 – кримінальна відповідальність за використання під час воєнного стану гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням (356) 
  • 7153 – надання додаткових повноважень центральні та місцевій владі для оперативного прийняття рішень в умовах воєнного стану (331) 
  • 7132 – скасування ЗНО у 2022-ому році (з заміною на іншу модель вступу) (348) 
  • 6416 – продовження можливості участі міжнародних організацій у закупівлі ліків для України (тільки перше читання) (338) 
  • 7173 – особливості поводження з військовополоненими та встановлення повноважень органів влади у цьому питанні (352) 
  • 7187 – врегулювання участі народних депутатів у ЗСУ та ТРО в умовах воєнного стану (тільки перше читання) (347)
  • 7192 – особливості оренди державного та комунального майна в умовах воєнного стану (спрощена процедура надання приміщень на пільгових умовах) (тільки перше читання) (340) 
  • 7180 – вдосконалення засад організації та ведення руху опору (352) 
  • 7189 – кримінальна відповідальність (від 5 до 12 років) за публікацію інформації про переміщення наших збройних сил «привіт тіктокерам» (346) 
  • 7176 – звільнення членів Наглядової Ради за не прибуття на місце роботи (перше читання) – (323)

Також, за словами Железняка, звільнили Романа Лещенко з посади Міністра аграрної політики України (за – 321) та призначили Миколау Сольского (вже ексголова Комітету аграрної політики) (за – 294).

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