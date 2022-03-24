Росія пообіцяла Польщі "жорстку реакцію" та завдання шкоди у відповідь на вислання своїх дипломатів

Росія звинуватила Польщу в спробі зруйнувати двосторонні відносини та пообіцяла їй "жорстку реакцію" на вислання своїх 45 дипломатів.

Підозру працівників своїх дипломатичних установ у шпигунстві Росія розцінює як "усвідомлений крок на шляху до остаточного розриву двосторонніх відносин", пише Reuters із посиланням на МЗС РФ.

"Росія не залишить без відповіді цю ворожу атаку, яка примусить задуматись польських провокаторів і завдасть їм шкоди", – озвучили в Росії погрози країні-учасниці блоку НАТО.

Нагадаємо, вчора з Польщі вирішили вислати 45 дипломатів. Російський посол продовжить роботу у Варшаві. Дипломатичні відносини між країнами формально продовжуються. На виїзд підозрюваним у шпигунстві відвели 5 днів.

Польща активно підтримує Україну в часи повномасштабної війни, розвʼязаної Росією. РФ тим часом погрожує цій країні.