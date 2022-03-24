Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
ГоловнаСвіт

Росія пообіцяла Польщі "жорстку реакцію" та завдання шкоди у відповідь на вислання своїх дипломатів

Варшава підозрює 45 російських дипломатів у шпигунстві. 

Росія пообіцяла Польщі "жорстку реакцію" та завдання шкоди у відповідь на вислання своїх дипломатів
Фото: EPA/UPG

Росія звинуватила Польщу в спробі зруйнувати двосторонні відносини та пообіцяла їй "жорстку реакцію" на вислання своїх 45 дипломатів. 

Підозру працівників своїх дипломатичних установ у шпигунстві Росія розцінює як "усвідомлений крок на шляху до остаточного розриву двосторонніх відносин", пише Reuters із посиланням на МЗС РФ. 

"Росія не залишить без відповіді цю ворожу атаку, яка примусить задуматись польських провокаторів і завдасть їм шкоди", – озвучили в Росії погрози країні-учасниці блоку НАТО. 

Нагадаємо, вчора з Польщі вирішили вислати 45 дипломатів. Російський посол продовжить роботу у Варшаві. Дипломатичні відносини між країнами формально продовжуються. На виїзд підозрюваним у шпигунстві відвели 5 днів. 

Польща активно підтримує Україну в часи повномасштабної війни, розвʼязаної Росією. РФ тим часом погрожує цій країні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також