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Центр національного спротиву почав публікацію роликів про надання першої домедичної допомоги

У першому розповіли правила накладання турнікета для зупинки сильної кровотечі. 

Платформа українського спротиву почала публікацію серії роликів про надання першої домедичної допомоги.

У відео від 1 квітня, оприлюдненому на Telegram-каналі "Спротив", розповіли механізм накладання турнікета для зупинки масивної кровотечі.

"Не забувайте записувати час накладання турнікета в спеціально відведеному місці (біла стрічка)", – попередили в "Спротиві".

Джгут використовується для зупинки сильної кровотечі з руки чи ноги. Його потрібно розташувати максимально близько до рани, приблизно на 2-3 пальці. Далі треба переконатися, що між турнікетом і кінцівкою немає перешкод. 

"Протягніть турнікет через петлю навколо кінцівки та зафіксуйте. Затягніть стрижень турнікета для зупинки кровотечі. Це буде боляче для пацієнта, але вкрай необхідно. Зафіксуйте стрижень турнікета та введіть знеболювальне", – розповіли у відео.

Центр національного спротиву було запущено в березні для підтримки та координації всіх, хто бажає боротися за звільнення України від загарбників-росіян. 

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