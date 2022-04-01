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Через невідключений від SWIFT Газпромбанк Росія купує безпілотники і деталі для військової техніки, – ГУР Міноборони

Раніше це робила ще одна фінустанова, але вона потрапила під обмеження. 

Через невідключений від SWIFT Газпромбанк Росія купує безпілотники і деталі для військової техніки, – ГУР Міноборони
Фото: ГУР Міноборони

Російський Газпромбанк, який так і не був відключений від міжнародної платіжної системи SWIFT, продовжує фінансувати війну в Україні.

Через нього і Промсвязьбанк закуповували БпЛА, комплектуючі для військової техніки та засоби радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії. Про це повідомили в Telegram ГУР Міноборони. 

"Промсвязьбанк 12 березня потрапив у перелік установ, відключених від системи SWIFT. Щодо Газпромбанку, то санкції проти нього ввела тільки Велика Британія. Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв", – зазначили розвідники. 

Рішення про відключення Росії від SWIFT, на якому наполягала Україна, Захід ухвалив вже після того, як РФ пішла повномасштабною війною. 

Євросоюз заборонив використання міжнародної системи SWIFT для банків "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк", "ВНЕШЭКОНОМБАНК" (ВЭБ) і ВТБ БАНК. Найбільша фінансова установа РФ "Сбербанк" під відключення не потрапила. 

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