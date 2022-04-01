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Частину фортифікаційних споруд РФ у Чорнобильській зоні пропонують зберегти для історії

Щоб усім відвідувачам Чорнобильської зони після закінчення війни показувати дурість Росії.

Частину фортифікаційних споруд РФ у Чорнобильській зоні пропонують зберегти для історії

Частину створених російськими військами у Чорнобильській зоні фортифікаційних споруд має бути збережено для історії.

Про це заявив голова Асоціації чорнобильських туроператорів, член громадської ради при Державному агентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко, пише interfax.com.ua.

“Після того, як відійдуть усі ці воєнізовані угруповання не лише з самої АЕС, а й із Чорнобильської зони, треба буде частково робити такий самий процес ліквідації, який був у 1986 році”, – сказав Ємельяненко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, необхідно буде мити спецрозчинами дороги, змивати бруд, частково закопувати фортифікаційні споруди, які російські війська зробили у "рудому лісі".

“Але я буду наполягати на тому, щоб частину цих фортифікаційних споруд залишили просто для історії, щоб усім відвідувачам Чорнобильської зони, після закінчення війни, показувати дурість Росії і що вони робили на цій території”, – додав він.

Нагадаємо, окупанти, які у перший день війни захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь. Вони взяли у полон українських нацгвардційців.

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