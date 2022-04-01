Український інститут національної пам’яті пожартував про Чорнобаївку

Українська Вікі написала, що 1 квітня – це день, коли " в Україні коли рахують путіна повним бараном".

Навіть у воєнний час українці знаходять з чого посміятись і цим вибити ворога з рівноваги.

Український інститут національної пам'яті у День сміху, 1 квітня, оприлюднив карикатуру, присвячену "подвигам" російської армії у Чорнобаївці.

"Даємо цінну пораду від нашого художника Володимира Поліщука, який пережив 20 днів окупації під Києвом і продовжує малювати: Чорнобаївка – не зупиняйтесь!", – йдеться у дописі на сторінці інституту у фейсбуці.

Співробітники інституту зауважують, що українська Вікіпедія теж не втрачає гумору і пише про 1 квітня так: "день в Україні коли рахують путіна повним бараном, а також 91-й день року (92-й у високосні роки) у григоріанському календарі".

Як повідомляли, в Одесі вирішили не зраджувати традиції і провести воєнну "Гуморину-Джавеліну". Фестиваль розпочався з акції "Чемодан–вокзал–Росія". Зараз триває благодійний онлайн-марафон на підтримку Збройних сил України за участю місцевих митців й відомих українських музикантів.

Біля залізничного вокзалу поставили переобладнаний із трактора танк "На испуг", який, як кажуть, відтепер охоронятиме спокій одеситів.