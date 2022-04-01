Росія готує відповідь на пропозиції України щодо мирного договору, – Лавров

Росія готує реакцію на пропозиції України щодо мирного договору.

Про це на прес-конференцію заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише РБК-Україна.

“Українська сторона поклала на папір своє бачення домовленостей, які необхідно досягти. Ці домовленості повинні сформуватися. У нас готується реакція”, – зазначив він.

За його словами, в пропозиціях є “рух вперед”, що стосується нейтрального статусу України.

“Без’ядерний позаблоковий нейтральний статус – це те, що зараз усвідомлюється, як абсолютна необхідність. Ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності – ситуації з Кримом і на Донбасі”, – додав він.

Нагадаємо, 29 березня Росія запропонувала зустріч президентів Володимира Зеленського і Володимира Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору. Мирний договір мають підписати очільники МЗС обох країн.

Водночас Великобританія не радить Україні нині укладати мирну угоду з Росією. Британції стурбовані тим, що Сполучені Штати, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до «врегулювання» ситуації і до здійснення значних поступок в мирних переговорах з Росією,

Сьогодні, 1 квітня, продовжились перемовини української та російської переговорних груп.

Попередній очний раунд перемовин Україна та Росія провели в Стамбулі 29 березня. Україна запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН – Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на принцип колективної безпеки НАТО. Зокрема, в разі нового нападу на Україну упродовж трьох днів країни-гаранти повинні надати військову допомогу, озброєння та створити безпольотну зону.

Великобританія готова стати одним із гарантів безпеки для України у разі підписання відповідного міжнародного договору. Водночас The Times пише, що Великобританія стурбована тим, що Сполучені Штати, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до «врегулювання» ситуації і до здійснення значних поступок в мирних переговорах з Росією.

Готовність підтвердила також Німеччина, але за умови припинення війни. США кажуть, що поки стосовно цього питання нема конкретики.