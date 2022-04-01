Число загиблих внаслідок удару по Миколаївській ОДА зросло до 24

Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА 29 березня зросла до 24, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00 1 квітня внаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинуло 24 людини", – сказано в повідомленні.

З-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, одна людина померла у лікарні.

Пошукові роботи тривають цілодобово.

Учора стало відомо, що під завалами Миколаївської ОДА шукають голову білоруського товариства Тетяну Деменнікову. Вона працювала в управлінні економіки обладміністрації.